Inter, Rakitic resta al Barça e avvicina Gundogan ai nerazzurri

© foto di Imago/Image Sport

Ilkay Gündogan (28) si avvicina all'Inter , come scritto ieri su TMW. Lo conferma Tuttosport in edicola, in quanto i nerazzurri avrebbero deciso di puntare sul tedesco ex Borussia Dortmund dopo che Ivan Rakitic (31) ha deciso di restare al Barcellona nonostante l'arrivo già programmato di Frenkie de Jong (21). Gündogan ha già comunicato al Manchester City di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2020, situazione che lo proietta in Serie A con la casacca nerazzurra.