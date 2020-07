Inter, Ranocchia: "Conte ci sta aiutando ad alzare l'asticella"

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato a Inter TV dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Sono sempre pronto a dare il mio contributo alla squadra. Grande rammarico perché abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Il secondo è il primo dei perdenti? C'è ancora da crescere e migliorare tanto sotto tutti i punti di vista. Siamo qui per questo e Conte ci sta dando una grande mano".

Cos'è cambiato dal punto di vista mentale?

"Ogni anno cambia tanto. Conte sta provando a inculcarci la mentalità vincente, a non accontentarci mai, ad alzare sempre l'asticella. Ci riusciamo a tratti, ma non basta. È un anno particolare, ma lo è per tutti e non è un alibi. Oggi grande peccato non aver portato a casa i tre punti".