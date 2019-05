Inter, Ranocchia: "Dobbiamo lottare per i titoli. Vietato sbagliare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Andrea Ranocchia, fresco di rinnovo fino al 2021, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "Qui per me è come una famiglia, sono orgoglioso del lavoro che ho fatto e anche di aver trovato l'accordo per il rinnovo, non è stato certo difficile".

Quali sono gli obiettivi dell'Inter?

"L'Inter deve tornare a lottare per i titoli, quest'anno abbiamo fatto meglio ma le prossime partite contano tutto per tutti".

Che stagione è stata quella che si sta per concludere?

"Ultimamente ci sono mancati i punti ma le prestazioni ci sono state. Non è stata un'annata facile, per tanti motivi e adesso non possiamo permetterci di fare altri passi falsi, il margine d'errore si assottiglia sempre di più".