© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia ha parlato a Inter TV prima della sfida contro il Sassuolo: "Un'ottima idea quella dell'iniziativa del Buu, così come quella di invitare i bambini, sperando che siano loro a dare il buon esempio ai più grandi. Oggi è una partita importante, in cui dobbiamo raggiungere la vittoria. Siamo pronti e sono convinto che faremo una grande gara. Non ci poniamo limiti, ha ragione il mister. E anche noi dobbiamo pensare di poter vincere tutte le partite perché è nelle nostre potenzialità. Sassuolo bestia nera? Loro vorranno mettersi in mostra, ma noi vogliamo andare sulla nostra strada. Non sarà facile come sempre, ma noi vogliamo vincere".