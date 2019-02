Inter-Rapid, nerazzurri sul velluto: 2-0 al 45' con Vecino e Ranocchia

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Primo tempo perfetto per l’Inter che con i gol di Vecino e Ranocchia ha di fatto chiuso la pratica Rapid Vienna, complice anche lo 0-1 dell’andata. Nessun problema per i nerazzurri nei primi quarantacinque minuti.

INTER SUBITO AVANTI - Sono bastati appena undici minuti all’Inter per sbloccare il risultato contro il Rapid: cross dalla sinistra di Perisic e clamoroso liscio di Candreva a due passi dalla porta ma Matias Vecino non si è fatto trovare impreparato con un tiro in diagonale che si è insaccato sul secondo palo. Pochi secondo più tardi primo cartellino giallo della gara, con l’arbitro Artur Dias che ha ammonito Asamoah autore di un brutto fallo sulla trequarti.

RADDOPPIO DI RANOCCHIA - Al diciottesimo minuto la partita si chiude virtualmente con il gol di Andrea Ranocchia, alla sua seconda presenza stagionale dal 1’. Splendida la rete del difensore nerazzurro che dopo un batti e ribatti al limite dell’area ha battuto Strebinger con un destro al volo dai 18 metri. Al ventiquattresimo sbavatura dello stesso Ranocchia e palla gol per il Rapid che non è però riuscito a fruttarla a pochi metri da Handanovic. Poco dopo, al ventisettesimo, altra discesa di Perisic sulla sinistra e suggerimento per Brozovic che da fuori area non è però riuscito a centrare lo specchio della porta mandando alto.

FINALE DI TEMPO CON POCHI SUSSULTI - Dopo l’uno-due che ha steso il Rapid l’Inter ha amministrato bene il doppio vantaggio sfiorando anche la terza rete con Antonio Candreva che ha però mandato alle stelle da pochi passi dopo una corta respinta del portiere Strebinger. Gara comunque incanalata sui giusti binari per i nerazzurri con Spalletti che nella ripresa potrà far rifiatare alcuni dei titolari in vista della trasferta di Firenze di domenica sera al Franchi.