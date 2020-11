Inter-Real Madrid, le ultime: Perisic favorito per una maglia a sinistra ma Young è in rimonta

vedi letture

Ultima chiamata europea per l'Inter, che scenderà in campo alle 21 contro il Real Madrid nel quarto turno del Gruppo B di Champions League. Al giro di boa i nerazzurri sono all'ultimo posto nel raggruppamento ma la classifica è comunque corta. Al primo c'è il Borussia Monchengladbach con cinque punti mentre alle spalle ci sono Merengues e Shakhtar Donetsk con quattro mentre la squadra di Antonio Conte chiude con due. A poche ore dala discesa in campo, andiamo a vedere quali potrebbero essere gli schieramenti.

COME ARRIVA L’INTER - Antonio Conte non ha altra scelta che schierate i titolarissimi per questa sera. In porta ovviamente Handanovic mentre in difesa ci sarà il trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo l'equilibratore Gagliardini, con Barella da una parte e dall’altra Vidal mentre Hakimi e Perisic saranno gli esterni: Young, forse più attento alla fase difensiva, insidia tuttavia il posto del croato. In attacco, nemmeno a dirlo, ci sarà la coppia formata da Lukaku e Lautaro Martinez, con Sanchez pronto a entrare e risultare decisivo, come spesso gli accade.

COME ARRIVA IL REAL MADRID - Zinedine Zidane dovrà far fronte a diverse assenze, specie in difesa, dove i ko di Ramos e Odriozola pesano. Le scelte dovrebbero essere quindi quasi "costrette": a centrocampo ecco Casemiro al fianco di Kroos e uno fra Odegaard e Modric, col croato in netto vantaggio. In difesa davanti a Courtois ci saranno Varane e Nacho al centro, Carvajal a destra e uno fra Mendy e Marcelo a sinistra. In attacco, senza Benzema, Mariano Diaz sarà al centro del tridente completato da Asensio o Vinicius, e Hazard.