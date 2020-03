Inter, rebus prestiti: Perisic, Joao Mario e Lazaro ancora senza riscatto

Rebus prestiti in casa Inter, il punto lo fa La Gazzetta dello Sport. Ancora non sono arrivate le decisioni o i riscatti da parte del Bayern Monaco di Ivan Perisic, a 25 milioni di euro, o i 18 della Lokomotiv Mosca per Joao Mario. In ballo anche Valentino Lazaro col Newcastle e Radja Nainggolan con il Cagliari.