Inter, rilancio in vista per Acuna: la prossima settimana nuovo contatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il primo no alla proposta dell'Inter per Marcos Acuna, laterale mancino identificato dalla dirigenza nerazzurra come una possibile alternativa al primo obiettivo per il ruolo, Alonso, Ausilio prepara la contromossa. La società nerazzurra starebbe valutando una nuova proposta da sottoporre allo Sporting Lisbona per l’esterno: secondo A Bola infatti il club nerazzurro la prossima settimana dovrebbe avere un nuovo contatto con la società portoghese per un rialzo di circa due milioni, arrivando dunque a dodici.