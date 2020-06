Inter, rinnovi Sanchez e Moses fino al 31 agosto: club fiducioso di chiudere entro domani

Ancora in divenire la situazione legata a Victor Moses e Alexis Sanchez. I due giocatori dell'Inter sono in prestito fino al termine della stagione ma il club nerazzurro vorrebbe prolungare ancora l'esperienza almeno fino al 31 agosto in modo tale che possano essere a disposizione per la Final Eight di Europa League. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'accordo con Chelsea, per Moses, e Arsenal, per Sanchez, non ci sarebbe ancora ma filtra ottimismo fra gli ambienti nerazzurri con il club che confida di poter chiudere entro domani.