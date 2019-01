Inter, rinnovo Icardi: nuovo incontro e primo rilancio di Marotta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il nuovo amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta, dopo gli scontri a distanza di questa settimana, ha convocato Wanda Nara in sede all'inizio della prossima settimana per parlare dal vivo del rinnovo di contratto del marito Mauro Icardi. I nerazzurri chiederanno subito che Wanda d'ora in avanti sia molto meno protagonista nella trattativa anche sotto il piano dei social e delle esternazioni pubbliche. Partendo da questo presupposto, presenteranno una nuova offerta da 7 milioni netti (comprensivi di bonus) a stagione fino al 2023. Il primo vero e proprio rialzo rispetto ai 6 milioni iniziali rifiutati dall'entourage dell'argentino. L'agente del capitano chiederà 9 milioni e da qui ripartiranno i colloqui per provare ad arrivare a una fumata bianca caldeggiata non solo dai tifosi ma anche dal presidente interista Steven Zhang. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.