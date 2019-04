Inter, risalgono le quotazioni di Spalletti: parte la volata con Conte

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Leggo, sono in risalita le quotazioni di Luciano Spalletti per l'eventuale conferma sulla panchina dell'Inter in vista del prossimo campionato. La corsa a due con Antonio Conte vede gli allenatori correre alla pari, con il tecnico di Certaldo che dalla sua parte ha la forza dei conti. Con il suo esonero, l'esborso per firmare l'ex ct sarebbe praticamente raddoppiato, mantenendolo in carica, con il terzo posto conquistato, anche i conti sugli ingaggi sarebbe decisamente meno pesanti sui bilanci interisti.