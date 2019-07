Inter, ritardo sul mercato e in attacco: Conte sfoggia Esposito

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il ritardo dell'Inter sul mercato si nota soprattutto nell'amichevole contro la Juventus. Perisic come centravanti - può essere un'arma per il futuro - niente Lukaku e Dzeko, Icardi che si allena e che guarda la sfida da solo, ad Appiano Gentile.

Per questo Antonio Conte ha dovuto promuovere il gioiellino della Primavera, Sebastiano Esposito: trentuno gol nella scorsa annata, tra Under17 e la Primavera di Armando Madonna, arrivando fino alla finale di campionato persa contro l'Atalanta.

Ed è una mossa particolare, perché in panchina ci sono altri due "prodotti" del settore giovanile interista come George Puscas, protagonista nell'Europeo Under21 con la maglia della Romania, e Samuele Longo, classe 1992, una carriera in prestito tra Italia (maluccio) e Spagna, decisamente meglio. Esposito ha dimostrato un discreto coraggio - con un tiro nel primo tempo - e qualche contrasto con gli avversari, cercando di dare profondità alla squadra.

Esposito ha firmato un triennale lo scorso mese - il massimo per un minorenne - ed è probabilmente il giovane che interessa di più Antonio Conte, tanto da fargli giocare 80 minuti contro la Juventus. Benino, pure con una macchia: la giocata in area di rigore, dopo l'1-1 di Cristiano Ronaldo, in cui ha preferito girarsi e calciare che non lasciare sfilare o passarla a un compagno meglio appostato. Per il resto prestazione sufficiente, anche perché gli avversari erano Demiral, De Ligt e Bonucci: non gli ultimi arrivati.