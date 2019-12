Inter-Roma, fabbriche del gol a confronto e Fonseca studia l’anti Lula

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Venerdì a San Siro la Roma chiude il mini ciclo di tre gare in trasferta iniziato con una vittoria in Europa contro il Basaksehir e proseguito domenica scorsa al Bentegodi di Verona con altri tre punti. Fonseca studia il tris contro l’Inter per centrare la quarta vittoria consecutiva (quest’anno la squadra si è sempre fermata a 3), per restare agganciata al treno Champions e provare ad accorciare sulla vetta. Se a Trigoria dovranno fare a meno di Kluivert e Pastore, alle prese con due edemi, anche Conte non sorride. Sensi e Barella torneranno nel 2020 e di ieri è la notizia della distrazione miotendinea di Gagliardini. A centrocampo i nerazzurri hanno gli uomini contati e a trascinare la squadra in queste ultime 5 partite sono stati Lukaku e Lautaro Martinez. Otto degli ultimi undici gol sono stati segnati proprio dalla Lula.

DIVERSIFICAZIONE - Un’inversione di trend rispetto al passato perché l’Inter, al pari di Roma e Cagliari, è la squadra che in questa Serie A ha più marcatori diversi (11). Ciò nonostante 18 delle 31 reti messe a segno dai nerazzurri in campionato arrivano dai due attaccanti. L’impatto è notevole ed è pari al 58% del totale segnato. Di contro la Roma distribuisce in modo molto più omogeneo le sue marcature non potendo contare su un bomber assoluto. Dzeko, che guida la classifica dei marcatori in casa giallorossa, in A è fermo a 6 gol. Fonseca, però, può comunque contare su molteplici soluzioni per trovare il gol. Una di queste è su calcio d’angolo dove con 6 reti è la squadra ad averne realizzati di più nei 5 campionati top in Europa.

ANTI LULA - Il tecnico portoghese sta anche studiando un modo per fermare Lukaku e Lautaro. Da ieri a Trigoria ha iniziato a provare uno stratagemma per bloccare i rifornimenti per i due attaccanti. Prezioso diventa dunque il lavoro degli esterni d’attacco che dovranno far partire per primi la pressione sui centrocampisti. Non meno importanti saranno poi gli uno contro con Smalling e Mancini che necessariamente dovranno essere aiutati da Veretout e Diawara. Insomma, il countdown al match di San Siro è cominciato e contro l’Inter si capirà quanto è avviato il percorso di crescita della Roma.