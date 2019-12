Inter-Roma, i voti ai tecnici: Fonseca ingabbia Conte, il punto è prezioso

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A conti fatti, lo 0-0 di San Siro va bene soprattutto alla Roma. Positiva, soprattutto, nel primo tempo, con un piano tattico che porta ad annullare la manovra dell'Inter. Ripresa scialba per entrambi gli allenatori ed entrambe le squadre. Ai punti, però, vince il portoghese.

ANTONIO CONTE 5,5 - Nel primo tempo, non è la sua Inter. Lenta, con una manovra stantia, senza cambi di passo e con tantissime difficoltà a uscire dalla propria metà campo. Il secondo tempo dura i cinque minuti in cui i nerazzurri vanno effettivamente vicini al gol, poi diventa un rispettivo annullarsi a vicenda. Le giustificazioni ci sono, la coperta è oggettivamente corta. E l'avversario non va certo sottovalutato. Però, se era l'occasione per martellare, non è riuscito a dare il colpo per lanciare la volata.

PAULO FONSECA 6,5 - Privato all'ultimo del portiere e del centravanti, prepara in maniera perfetta la partita, con l'obiettivo evidente di spegnere i "cervelli" dell'Inter. Ingabbia Conte nel primo tempo e non è certo da tutti. Nel secondo butta dentro (tardi, ma è difficile giudicare senza conoscere la condizione del bosniaco) Dzeko senza riuscire a tentare almeno la zampata. Torna a casa con un punto in casa della capolista: prezioso, quando a fine stagione si faranno i conti.