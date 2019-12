Inter-Roma, le moviole premiano Calvarese: giusto non punire Spinazzola

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Promossa la conduzione di gara dell'arbitro Calvarese in Inter-Roma. L'episodio più spinoso è stato il tocco col braccio in area di Leonardo Spinazzola al 23esimo del secondo tempo. In quella occasione, il direttore di gara ha lasciato proseguire. "Decisione giusta", scrive il 'Corriere dello Sport'.

Sulla stessa linea, anche se meno esplicita, la moviola della 'Gazzetta dello Sport': "Quella di Spinazzola non è una giocata, ma un contrasto. Calvarese però assolve il giallorosso per un motivo: non aumenta il volume del corpo per contrastare la conclusione. Le braccia sono infatti fuori fuoco rispetto al tiro di Lautaro e il rimpallo successivo è decisamente improvviso e imprevedibile".