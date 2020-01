© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua la ricerca di un esterno sinistro per l'Inter di Antonio Conte. A tal proposito il Corriere dello Sport riporta la notizia che il club nerazzurro domenica scorsa è andato a visionare Marcos Acuna, argentino classe 1991 dello Sporting Lisbona. Il giocatore ex Racing (andato in gol proprio nel match poi perso dai Leao contro il Porto) ha una valutazione di 20 milioni di euro, mentre l'Inter non pare voler andare oltre i 15 con la formula del prestito con diritto di riscatto. Marcos Alonso del Chelsea, la cui valutazione rimane sempre superiore ai 30 milioni di euro, e Matteo Darmian del Parma sono le alternative per la società meneghina.