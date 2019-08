© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano ulteriori dettagli sul futuro di Eddie Salcedo, presente questo pomeriggio nella sede dell'Inter assieme all'agente Riso. Il giocatore classe 2001, come detto, andrà in prestito all'Hellas Verona. Il tutto, riporta Sky Sport, con il Genoa nel mezzo. Il Grifone, infatti, ha fatto da tramite per il prestito secco annuale al Verona, prendendolo però formalmente prima in prestito biennale.