Inter, salta l'incontro per definire il futuro di Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua la telenovela tra Icardi e l'Inter, con il club nerazzurro che - supportato da Conte che non lo considera parte del progetto - vorrebbe cedere la punta entro il 30 giugno così da poter iscrivere a bilancio una plusvalenza e sistemare i conti.

Incontro rimandato - In questo senso - sottolinea il Corriere della Sera - Marotta sperava di incontrare Wanda Nara (la moglie-agente) a breve, ma complice la partenza della coppia per le vacanze si è già rassegnato all’idea di dover comunicare al telefono la linea societaria. Nonostante i segnali che arrivano dalla sede, Icardi e Wanda non ritengono prioritario un incontro.

Muro contro muro - In questo muro contro muro nessuna soluzione può essere esclusa a priori, nemmeno la minaccia, in caso di permanenza obtorto collo, di venir messo fuori rosa. Anche di questo hanno discusso ieri in sede i dirigenti con Conte poco incline a tenere nello spogliatoio chi non rispetta in maniera militare le regole.