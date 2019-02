Inter-Samp, zero gol e tanti gialli all'intervallo. Meglio i nerazzurri finora

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Zero gol, tanti gialli, meglio l'Inter della Sampdoria. Il primo tempo della gara tra nerazzurri e blucerchiati finisce sullo 0-0, con tre ammoniti per i padroni di casa e uno per gli ospiti. Il segnale di quanto le due squadre tengano a questa partita: a tratti molto lunghe, quasi sempre all'attacco all'arma bianca. Da segnalare le occasioni costruite dall'Inter: a inizio gara Lautaro Martinez si presenta a tu per tu con Emil Audero, che lo ipnotizza. Alla mezz'ora Radja Nainggolan, su sponda del Toro, spara un bel sinistro di prima intenzione che esce di poco alla destra della porta difesa dal giovane portiere. Brividi, in casa Samp, per un'innocua conclusione di Perisic che lo stesso Audero fatica a controllare: salvataggio quasi sulla linea. Nel finale, gol non convalidato a Milan Skriniar per fuorigioco di D'Ambrosio a inizio azione. In tribuna, presenti anche Mauro Icardi e Wanda Nara. Per ora, non hanno visto alcun gol: 0-0 all'Inter.