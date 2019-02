© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ci sono anche Mauro Icardi e Wanda Nara a San Siro per Inter-Sampdoria. L'attaccante, non convocato ufficialmente per un problema al ginocchio, è sugli spalti dell'impianto meneghino in compagnia della moglie e agente per assistere alla partita dei suoi compagni di squadra.