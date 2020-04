Inter, Sanchez e l'ultima grande opportunità per il Niño Maravilla

vedi letture

Sanchez ha voluto l'Inter più di ogni altra cosa. In quei momenti d'agosto nel corso dei quali pensava che, invero, dopo una stagione di infortuni al ginocchio, alla coscia e alla caviglia, dopo un'annata bagnata da due soli miseri centri al Newcastle (in Premier) e all'Arsenal (in FA Cup), dopo l'ennesimo incubo terminato il quale il vecchio Baby-faced Assassin Solskjær non lo avrebbe neppure considerato, a dispetto delle dichiarazioni di facciata. Pensava, Alexis, che uno stipendio da 12 milioni all'anno non avrebbe più potuto giustificarlo, che Antonio Conte lo avrebbe accolto a braccia aperte e che l'Inter era l'unico club di alto livello realmente interessato a regalargli, all'età di quasi 31 anni, un'ultima grande opportunità.

Perciò gira che ti rigira, i nerazzurri si accordano - non senza fatica e dopo il super colpo Romelu Lukaku - con lo United per un prestito senza diritto di riscatto, ma con la decisiva postilla della divisione dell'ingaggio del Niño Maravilla. Anzi, del 42% circa a carico del club meneghino e il restante 58% ancora sulle spalle del Manchester. Vuol dire che l'Inter di quei famosi 12 milioni, se ne accollerà "solo" 5. A Milano in una giornata uggiosa di fine agosto, duecento tifosi nerazzurri cantano per il quinto cileno della storia del club, dopo Zamorano, Pizarro, Jimenez e Medel.

Peccato che a ottobre la caviglia sinistra saluta il campo per oltre tre mesi. Nondimeno, i due assist confezionati in Serie A a Udine e nel derby rimontato da 2-0 a 4-2, fanno credere che Sanchez nell'eventuale finale di stagione possa incidere e ribaltare del tutto la percezione di questo suo, spera lui meno breve possibile, ritorno in Italia. Molte cose possono succedere nelle ultime potenziali 23 partite dell'anno, considerando gli scenari più ottimistici in tutte e tre le competizioni che vedono la squadra di Conte ancora in gara. Non sono poche 23 partite. Perciò il futuro è ancora tutto da scrivere, figuriamoci per l'ala di Tocopilla del Cile.