Inter, Sanchez ha deciso: si opererà. Tre mesi di stop e ritorno nel 2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alexis Sanchez ha deciso di operarsi. Stando a quanto rivela gazzetta.it, l’attaccante dell’Inter, dopo il consulto a Barcellona con il dottor Cugat, ha deciso di andare sotto i ferri per curare al meglio la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Una scelta che lo terrà fuori per almeno novanta giorni, per lui quindi appuntamento dopo la sosta di Natale. Con questa decisione il cileno è infatti sicuro di risolvere completamente il problema, creandone però uno non da poco all'Inter: niente terapia conservativa, nei prossimi giorni Alexis sarà operato (ancora da decidere se a Barcellona o in Italia) e tornerà disponibile solamente nel 2020.