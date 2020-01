© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La rabbia del tifoso non c'entra, ma gli effetti sono molto simili: a Tacopilla (Cile), città natale di Alexis Sanchez, alcuni teppisti hanno danneggiato in modo evidente la statua eretta nel 2017 e dedicata all'attaccante dell'Inter. Sostanzialmente ciò che è successo a Malmoe con la scultura dedicata a Ibrahimovic, reo di aver investito nell'Hammarby pur essendosi sempre professato tifoso del Malmoe (nonchè ex giocatore).