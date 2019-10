© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alexis Sanchez lascia il ritiro del Cile e, particolare non da poco, senza usare le stampelle. Viste la preoccupazione in Italia per il grave infortunio patito con la maglia de La Roja, c'è grande attenzione sulle sue condizioni. Il video pubblicato da ADNRadioChile sui propri account social mostra un giocatore sì deluso e arrabbiato per quanto accaduto, ma che cammina sulle sue gambe. Tutto questo in attesa degli esami che l'Inter ha già richiesto per lui: