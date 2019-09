© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alexis Sanchez a Marassi ritroverà una maglia da titolare in Serie A dopo otto anni e qualche mese dall’ultima volta, in quella che fu la gara d'addio all'Udinese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Sanchez cercherà un gol che in campionato gli manca da quasi un anno: l’ultimo è datato 6 ottobre 2018, contro il Newcastle, con la maglia del Manchester United. Il cileno vuole dimostrare di poter diventare la variabile impazzita di Antonio Conte, in una squadra fisica, logica e ordinata.