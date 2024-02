TMW Inter, scattano i riscatti di Arnautovic e Frattesi? Entrambi legati alla partita con la Roma

Febbraio sarà un mese importante per l'Inter, perché scatteranno, con ogni probabilità, sia i riscatti di Davide Frattesi che quello di Marko Arnautovic. Quello del centrocampista, ex Sassuolo, diventerà ufficiale al primo punto conquistato dopo il 2 di febbraio 2024, mentre quello del centravanti austriaco dopo il 5 febbraio. Quindi la Roma potrebbe portare due regali sotto l'albero, anche se già ampiamente utilizzati da Inzaghi.

Finora Marko Arnautovic ha collezionato 22 presenze, segnando due gol con due assist, per un totale di 716 minuti. Frattesi, partito forte ma con una concorrenza feroce da parte di Barella e Mkhitaryan, di partite ne ha giocate ventisette, segnando quattro volte e fornendo quattro assist ai compagni. Ora però ha un problema fisico e dovrebbe tornare fra una settimana.

Questo quanto comunicato dall'Inter per Frattesi. "Acquisto a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Davide Frattesi dal Sassuolo; l'accordo valido per la stagione sportiva 2023-24, prevede per la Capogruppo l'obbligo all'acquisto definitivo al verificarsi di determinate condizioni dopo la data del 2 febbraio 2024". Questo per Arnautovic. "Acquisto a titolo temporaneo delle prestazioni professionali del calciatore Marko Arnautovic dal Bologna; l'accordo valido per la stagione sportiva 2023-24, prevede per la Società l'obbligo all'acquisto definitivo al primo punto ottenuto dopo la data del 5 febbraio 2024".