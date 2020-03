Inter, scenari di un mercato quantomai inedito. I possibili piani dell’ad Marotta

In attesa quantomeno di un barlume di luce in fondo al tunnel del Covid-19, si ragiona. Sulle date del calcio, ma anche conseguentemente di quelle del mercato. Di fronte a uno scenario possibile di perdite letali per i club, di buchi nei bilanci assai complicati da assorbire, di potenziali tagli stipendi e mancati incassi dalle tv per i diritti televisivi, risulta impossibile programmare i prossimi trasferimenti. A Tuttosport, l’ad dell’Inter Beppe Marotta ha confermato che, “al di là delle date ancora tutte da stabilire, sarà un mercato inevitabilmente più povero e nel quale potrebbero esserci più scambi. Assisteremo a una generale diminuzione dei prezzi perché il problema è globale. Sarà anche importante poter sfruttare le risorse del vivaio”. Acquisti, quando verrà il momenti di farli, decisamente low cost e strategia quindi votata al passaggio di un giocatore in una squadra che, nello stesso momento, ne lascerebbe partire un altro in direzione opposta.

Trattative che possibilmente includeranno molte più contropartite del solito. Con un occhio ben attento alle scadenze, ai parametri zero di qualità che terranno banco in una finestra di mercato assolutamente inedita. L’Inter potrebbe tornare su Giroud (conteso dalla Lazio che però non ha la preferenza del giocatore) e Vertonghen (in uscita dal Tottenham che ha chiesto di Godin intenzionato a proseguire in Inghilterra il suo percorso), usare Nainggolan per ottenere uno sconto su Barella (da riscattare obbligatoriamente), mettere le mani su Tolisso nel mezzo del riscatto di Perisic da parte del Bayern che, a sua volta, non tratterrà Coutinho destinato a entrare nella trattativa col Barcellona pazzo di Lautaro (il quale non si sente, adesso, di lasciare i nerazzurri di Conte). Incastri, alcuni, di un futuro impossibile da decifrare. Ma, questo è certo, drasticamente differente da ciò che sarebbe naturalmente stato.