© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Christian Kouamé se Olivier Giroud dovesse costare troppo. È questo il piano dell'Inter per il proprio attacco. Secondo quanto riferito da Tuttosport, le intenzioni del Chelsea sul centravanti francese, primo obiettivo dei nerazzurri: non è ai primi posti nelle gerarchie di Lampard, ma il mercato bloccato consiglia di trattenerlo a Londra. Se dovesse andare così, Ausilio e Marotta sarebbero pronti a tornare sull'ivoriano del Genoa: da capire quanto il club ligure possa privarsene a gennaio. In alternativa, sempre vive le idee che portano a Pinamonti, Lasagna o Petagna.