Arturo Vidal è il primo nome per il centrocampo dell'Inter. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la rottura fra il cileno e il Barça è ormai alla luce del sole: l'Inter ha proposto un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, il Barcellona vuole l'obbligo e valuta 20 milioni il cartellino dell'ex Juventus. Eventuali piani alternativi a Vidal verranno presi in considerazione soltanto nell’ultima settimana di mercato, considerato che il cileno da mesi è in cima ai desideri di Conte. L’unica pista percorribile in tal senso porta a Nahitan Nandez che l’Inter potrebbe chiedere il prestito al Cagliari prima del gong di mercato nel caso in cui la trattativa Vidal non dovesse andare in porto.