Inter, seduta terminata. A Napoli non i migliori, ma quelli più pronti

È terminata la seduta quotidiana per l'Inter, i nerazzurri stanno via via lasciando il Suning Training Centre e con certezze superiori rispetto al giorno precedente. Cresce la convinzione che a Napoli, pur consapevoli del valore di un avversario parecchio migliorato rispetto al 3-1 dell'Epifania e a San Siro di fatti s'è ampiamente visto, il risultato può essere ribaltato. Il presidente Steven Zhang ha avuto (e ancora avrà) l'occasione per ribadire ai calciatori che l'obiettivo resta quello di vincere, di puntare a farlo in ogni competizione. Non si può certo dire che i nerazzurri per ottenere un trofeo (sarebbe il primo dal 2011) puntino più a un percorso, piuttosto che a un altro. Detto che per l'Europa c'è tempo giacché il calendario così è stato impostato, il San Paolo dovrà già essere terra di conquista. Ancora una volta. La Coppa Italia è la via più breve per arrivare al successo, come diceva Luciano Spalletti che però non riuscì ad arrivare in fondo. Antonio Conte sta preparando la squadra attraverso lo studio a mezzo video della formazione di Gennaro Gattuso: caratteristiche degli avversari, piano A che prescinde dal piano B che a sua volte include un piano C e forse pure uno D, movimenti, errori, disposizione in campo, moduli flessibili, punti di forza, lacune e debolezze. Molte cose possono cambiare nelle prossime ore, ma ciò che non si può non prendere in considerazione dopo un periodo di stop forzato tanto lungo, è la condizione psico-fisica di ogni calciatore. In campo perciò, se non altro dall'inizio, non vedremo l'Inter migliore, ma quella più sostenibile e preparata al momento e al contesto.