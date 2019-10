© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

È arrivato il momento del rientro in campo per Stefano Sensi. Il centrocampista, fra i migliori nell'Inter di Antonio Conte nelle prime gare stagionali, ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto fermo dopo il big match contro la Juventus di inizio ottobre. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport l'ex Sassuolo dovrebbe rivedere il rettangolo verde nel match di campionato contro il Bologna in programma sabato: un antipasto della maglia da titolare che lo attende per l'importante sfida di Champions League contro il Dortmund di martedì.