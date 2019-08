Inter, senti Solskjaer: "Ho parlato con Sanchez, vedremo cosa accadrà"

© foto di

Continuano ad arrivare contributi dall'Inghilterra che riguardano il pensiero di Ole Gunnar Solskjaer sul futuro di Alexis Sanchez. "Ho parlato con lui sì e la conversazione è stata piacevole. Quindi siamo aperti per... sì, beh, vedremo cosa accadrà", ha detto il manager del Manchester United, come riferisce il Manchester Evening News.

A Solskjaer non dispiacerebbe troppo l'addio di Sanchez perché nutre grande fiducia nei giovani come Greenwood, Gomes e Chong - spiegano i colleghi inglesi -. I tre sono stati promossi in prima squadra e sono ormai parte integrante del progetto dei Red Devils. In particolare, a Chong gioverebbe la partenza del cileno, perché potrebbe godere di maggior spazio.