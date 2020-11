Inter, senza Benzema c'è Mariano Diaz. Il bomber di riserva del Real: un gol ogni 98 minuti

Il numero 7 sulla schiena è durato molto poco: eredità troppo pesante, e lo sta confermando Eden Hazard. Senza Benzema, questa sera toccherà a Mariano Diaz guidare l’attacco del Real Madrid contro l’Inter. Tornato alle merengues, in cui è cresciuto, nel 2018 dal Lione, l’attaccante spagnolo classe ’93 non ha vissuto fin qui delle stagioni esaltanti al Bernabeu.

42 presenze, 11 gol. Tra infortuni e scelte tecniche, il bottino in tre stagioni e mezza (consideriamo anche quella 2016/2017, giocata col Real prima di trasferirsi per un anno in Francia) con la camiseta blanca è fin troppo magro. In questa stagione ha giocato appena due gare, segnando un gol. C’è da dire che, se guardiamo il rapporto reti/minuti, sa come si fa: col Real ha infatti giocato 1.086’ in carriera, la media fa 1 gol ogni 98 minuti. S’è visto di peggio, insomma. E sa pungere le italiane: il suo unico gol in Champions l’ha infatti segnato alla Roma, all’Olimpico, a settembre 2018.