Inter senza equilibrio? Conte si difende: "Anche il Liverpool ne ha presi 7 dall'Aston Villa"

"Si riparte sapendo di aver giocato un buon derby, avremmo meritato molto di più al di là del risultato finale: c'è delusione perché avremmo voluto dare una gioia ulteriore ai nostri tifosi". Parla così a Sportmediaset il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Borussia Monchengladbach: "Abbiamo preso le tante cose positive che ci sono state contro il Milan e abbiamo analizzato le cose non proprio positive concesse. Si riparte con la consapevolezza che la squadra ha una propria fisionomia, le proprie idee e ha voglia di fare bene"

Col Gladbach è già uno spareggio? "Penso che il nostro sia un girone molto equilibrato perché il 'Gladbach è arrivato nella top 4 di Bundesliga e ha valori importanti. Penso anche che noi siamo arbitri del nostro destino, il nostro step naturale è migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso: dobbiamo cercare di superare il turno, ribadendo il concetto che noi siamo arbitri del nostro destino".

La maggior difficoltà di Eriksen? "Christian si sta allenando bene, sta cercando di mettersi a disposizione così come fanno tutti. Di partita in partita farò delle scelte, lui sa che può dare di più e sa che noi ci aspettiamo di più. Nelle situazioni in cui verrà impiegato è importante che dia quella sensazione di miglioramento".

Cosa serve per ritrovare l'equilibrio perduto? "Il discorso è uno: noi abbiamo una rosa con caratteristiche precise, sia sugli esterni che a centrocampo. La scelta è di giocare sempre con le due punte, continueremo a giocare in modo offensivo. Lo abbiamo fatto anche l'anno scorso, bisognerà dare tempo anche ai nuovi arrivati e a chi si è inserito. Non dimentichiamo che in difesa abbiamo preso Kolarov per Godin, e l'anno scorso siamo stati la migliore difesa. Sono convinto che migliorando alcune situazioni, non parlo di errori, soprattutto in fase di possesso, ci porterà ad avere degli ottimi risultati. Non dimentichiamo che le squadre che fanno un calcio offensivo in Europa segnano ma prendono anche tanti gol. Non dimentichiamo che il Liverpool ne ha presi sette dall'Aston Villa, il City 5 (col Leicester ndr). Non fossilizzatevi troppo sull'aspetto difensivo".