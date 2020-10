Inter-Shakhtar 0-0, gli highlights della sfida di Champions pareggiata dai nerazzurri a Kiev

vedi letture

È arrivato un altro pareggio in Champions League per l'Inter, che in casa dello Shakhtar Donetsk stasera non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 dopo il 2-2 col Borussia Monchengladbach della scorsa settimana. Nerazzurri sfortunatissimi, con due legni colpiti da Barella e Lukaku. Guarda in calce gli highlights del match giocato allo "Stadio Olimpico" di Kiev!