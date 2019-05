Inter, si lavora per blindare il giovane Pirola. Sirene dall'estero

Fonte: Fcinternews.it

Giovani campioncini crescono nella cantera nerazzurra. Dopo Sebastiano Esposito c'è un altro gioiello classe 2002 ad aver attirato le attenzioni delle big europee: si tratta di Lorenzo Pirola, difensore centrale di professione e capitano della nazionale italiana Under 17. L'ultimo Europeo di categoria l'ha consacrato, tanto da essere votato dall'Uefa quale miglior difensore della manifestazione continentale.

SIRENE ESTERE - Da mesi ha messo gli occhi su di lui il Manchester City che vorrebbe soffiarlo ai nerazzurri dietro parametro Fifa e portarlo in Inghilterra. Gli scout del Bayern Monaco, però, sono rimasti stregati dal ragazzo durante appunto l'ultimo Europeo, con l'Inter che da par suo non intende farsi cogliere impreparata. Per questo le parti sono al lavoro per blindarlo con un triennale (essendo ancora minorenne non può firmare un contratto più lungo di tre anni).

NUOVO SAMUEL - I nerazzurri su segnalazione dell'allenatore Roberto Fumagalli l'hanno scovato nel 2015, anticipando Torino (dove gioca il gemello Carlo) e Atalanta, dalla Luciano Manara, storica formazione di Barzanò, località della provincia di Lecco. Mancino e roccioso in marcatura: tanti addetti ai lavori del calcio giovanile lo paragonano a un certo Walter Samuel. Non a caso lo hanno ribattezzato il Muro di Casatenovo (paese del lecchese di cui è originario). Niente voli pindarici, a tenerlo con i piedi ben saldi a terra ci pensano tutti i giorni mamma Cristina e papà Marco. E l'Inter si gode l'ennesimo gioiello sbocciato a Interello.