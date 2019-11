© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Barcellona e il Real Madrid tornano a turbare i sogni dei tifosi dell’Inter e pensano a Milan Skriniar per rinforzare le rispettive difese. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport infatti dalla Spagna è partito il nuovo assalto, anche se probabilmente se ne parlerà a giugno e non a gennaio. L’Inter ha fatto rinnovare a Skriniar il suo contratto la passata stagione e non ha inserito una clausola rescissoria per non metterlo al centro del mercato, ma è chiaro che di fronte all’interesse di due dei top club europei, capaci di offrire cifre importanti, lo scenario può cambiare. In passato i nerazzurri hanno sempre detto no ad offerte intorno ai 60 milioni: il finale della storia sarà lo stesso anche nei prossimi mesi?