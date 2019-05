Inter, Skriniar dopo il rinnovo: "Ho fatto tutto da solo, senza procuratore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il rinnovo del suo contratto fino al 2023: "Sono molto contento di aver prolungato con l'Inter, è un giorno molto bello".

Questo rinnovo è arrivato senza agente?

"Ho interrotto il contratto con il mio vecchio procuratore e ho fatto la trattativa personalmente".

Puntate al salto di qualità per la prossima stagione?

"Ci manca una vittoria per tornare in Champions, la cosa più importante, poi l'anno prossimo vogliamo migliorare ancora. Sono cresciuto molto in fretta qui all'Inter, ho fatto bene nelle prime partite e il mister mi ha dato subito fiducia".

Qual è il suo obiettivo per i prossimi anni?

"Intanto pensiamo alle prossime due partite, poi saremo tranquilli. Poi vogliamo accorciare la distanza dalla Juve, dobbiamo pedalare al 100% fin dal prossimo

Sono mancati i gol quest'anno?

"Quest'anno non ho mai segnato, spero di farlo nelle prossime due. Mi manca e mi servirebbe anche per prendere altra fiducia".