Inter, Skriniar non più incedibile: ci pensa il City. Un'offerta importante verrebbe ascoltata

Il futuro di Milan Skriniar potrebbe non essere all'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il difensore ha attraversato una stagione difficile anche a causa del passaggio alla difesa a tre e se dovesse arrivare un'offerta all'altezza da parte del Manchester City i nerazzurri potrebbero ascoltarla, anche per poter poi avere a disposizione fondi importanti per la ricostruzione della squadra in vista della prossima stagione.