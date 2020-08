Inter, Skriniar vorrebbe restare. Per Ndombele sul piatto Brozovic o Perisic

Come riportato da Fcinternews.it, Milan Skriniar non è tra gli incedibili dell’Inter. Nel 2018 il Manchester United aveva messo sul piatto circa 60 milioni per strapparlo ai nerazzurri, che rifiutarono l’offerta. Adesso, però, la situazione potrebbe cambiare. Il giocatore allo stato attuale non vorrebbe lasciare Milano, dove si trova bene come ha dimostrato con il rinnovo dello scorso anno. Per arrivare a Tanguy Ndombele del Tottenham sembra più facile l’ipotesi di uno scambio con altri calciatori come Marcelo Brozovic (non più incedibile dopo le ultime disavventure extracampo) o Ivan Perisic (qualora il Bayern non decidesse di riscattarlo).