Inter-Slavia, i voti ai tecnici: Conte limita i danni. Che bravo Trpisovsky

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una pareggio combattuto e complicato da portare a casa, per l’Inter contro lo Slavia Praga. I ragazzi di Conte sono sembrati troppo bloccati mentalmente, almeno in certi frangenti della gara, mentre lo Slavia Praga ha messo in campo dinamismo, qualità e cattiveria. E per fortuna i cambi di Conte alla fine hanno dato una svolta positiva al match.

ANTONIO CONTE 6 - Si è preso le responsabiità, il tecnico nerazzurro. Ammettendo di essere il primo responsabile. La sua Inter stasera non ha proprio funzionato, anche se per chi scrive la colpa non è totalmente sua. Anzi. I giocatori, in campo, avrebbero potuto e dovuto fare di più. L’ex ct ci ha messo la faccia, nonostante un buon intervento a gara in corso con i

JINDRICH TRPISOVSKY 7 - Nelle varie interviste prepartita in tanti ci avevano detto che il tecnico dello Slavia, seguace di Klopp, è uno che sa il fatto suo. E così si è dimostrato. Ha chiuso gli spazi e limitato le fonti di gioco nerazzurre. Non si aspettava Lukaku in campo ma lo ha comunque annullato. E ha sfiorato l’impresa con una prestazione fatta di corsa, dinamismo, schemi collaudati e idee interessanti.