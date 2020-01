© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Carabao Cup contro il Manchester City, Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, ha colto l'occasione per parlare di Alexis Sanchez, dando per scontato il suo ritorno alla base al termine della stagione: "Alexis tornerà in estate e dimostrerà a tutti di esservi sbagliati" in riferimento alle critiche rivolte al cileno, reo di non aver atteso le aspettative riposte dopo il suo trasferimento allo United. El Niño Maravilla con i red devils ha raccolto in un anno e mezzo 45 presenze con la miseria di 5 reti.