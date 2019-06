Inter, sondaggi per Kovacic e Asensio del Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella giornata di oggi Beppe Marotta e Piero Ausilio sono stati a Madrid per incontrare vari agenti e anche la dirigenza del Real Madris. Nel mirino dell’Inter ci sarebbero in particolare due giocatori del club iberico che quest’estate dovrebbe rivoluzionare la propria rosa. Si tratta di Marteo Kovacic, ex nerazzurro nell’ultima stagione in prestito al Chelsea, e di Marco Asensio. I due centrocampisti che potrebbero lasciare Madrid nel corso di questa estate. Per ora, rivela Sky Sport, si tratta solo di sondaggi esplorativi.