Nel vertice di ieri tra la dirigenza dell'Inter e Luciano Spalletti, il presidente Steven Zhang ha chiesto al tecnico delle spiegazioni in merito al nervosismo crescente all'interno dello spogliatoio, con una parte di calciatori in rotta con l'allenatore a causa delle sua gestione di campo e rapporti personali. Spalletti sa già che senza un trofeo tra Europa League e Coppa Italia il suo destino è segnato, con il club che intanto, pur smentendo contatti diretti, sta valutando l'opportunità di tornare a trattare un futuro targato Antonio Conte. L'ex ct preferirebbe restare in Premier League, dove potrebbe arrivargli una proposta dal Manchester United, anche se l'ipotesi interista è l'unica che potrebbe vederlo tornare nel nostro campionato. A riportarlo è Il Corriere della Sera.