Inter, Spalletti: "Le vittorie hanno rimesso a posto le cose"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della conferenza pre-partita e alla vigilia di Inter-Rapid Vienna, Luciano Spalletti ha risposto anche alle domande di InterTV: "Le tre vittorie hanno messo a posto delle cose, i calciatori hanno mostrato di lavorare in modo professionale e serio. Rimettere a posto gli errori è un vantaggio in vista delle prossime partite, arriviamo dentro più convinti delle nostre capacità. Dopo aver vinto 1-0 a Vienna nella testa dei calciatori si pensa sia più facile, ma è ribaltata. Loro arriveranno più liberi di evidenziare le proprie qualità perché non dovranno star dentro tatticismi e strategie, dovranno vincere segnando almeno un gol. Perciò verranno a giocarsela. Se ci facciamo trovare sullo stesso livello di valutazione del pericolo, può essere un vantaggio. Altrimenti, se facessimo lo stesso errore delle menti timide, che vogliono tutto senza sforzo, diventa complicato. Il pubblico? Diventa un titolare fisso per noi, è uno di quelli che deve sempre essere in campo per dare del nostro meglio e i tifosi sono disponibili. Domenica dopo l'1-1 hanno applaudito la squadra e la stessa ha ridato loro ciò che avevano scelto come supporto. La squadra ha ringraziato e vinto una partita fondamentale. Se ci sarà questo aiuto anche quando non ci riescono le cose, può succedere, noi diventeremo più forti".