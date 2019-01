Inter, Spalletti: "Nainggolan è dispiaciuto di questo periodo sotto livello"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche di Radja Nainggolan: "Sta recuperando, ha avuto qualche problema a livello fisico e lui ha bisogno del supporto fisico perché poi anche mentalmente è difficile fare la differenza. Se sei sempre distrutto a livello fisico, poi anche a livello mentale e caratteriale è difficile metterle in pratica se non riesci a fare tanti chilometri a una determinata velocità. Sta tornando ad essere quello che tutti conosciamo. E' dispiaciuto di questo periodo sotto livello. Sono molto fiducioso perché il ragazzo ci tiene a far bene la sua professione e il suo calcio, anche se poi ogni tanto lo mischia con qualche altra cosa. Ma è la cosa a cui tiene più di tutte. Da qui alla fine sono convinto riuscirà a spiegare a tutti perché qui quando si è parlato di lui sono stati entusiasti dell'idea che avevano. Ed era quella giusta. Se è prematuro vederlo domani dal 1'? Nainggolan è da valutare oggi e domani. Non è facile prevederlo dentro 90' a determinati livelli, ma questo potrebbe anche voler dire farlo giocare dall'inizio e sostituirlo. Sta lavorando in maniera costante e sta abbastanza bene".