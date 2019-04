Inter, Spalletti verso la Juve: "Icardi o Lautaro? Magari entrambi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport in vista del derby d'Italia contro la Juventus: "Questi 3 punti potrebbero diventare fondamentali soprattutto perché arriverebbero contro un colosso come la Juve. Dirlo diventa facile, poi conquistarli è più dura ma ci proveremo. Come si ferma CR7? A volte si rischia di creare confusione nelle menti dei giocatori dicendo troppe cose. I nostri difensori hanno spessore per fermare Ronaldo. Pjanic? L'ho allenato a Roma, conosco bene la qualità che ha nel far giocare la squadra. Lautaro o Icardi? Possono anche giocare insieme, ma ridurre l'Inter a questi due nomi è offensivo verso gli altri. Serve essere attenti nel distribuire bene i valori e i compiti all'interno di una squadra. L'uno ha bisogno dell'altro, sempre. E' un gioco collettivo".