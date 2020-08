Inter, spunta il PSG per Skriniar. Chiesto Leandro Paredes in cambio

Il Paris Saint Germain punta Milan Skriniar, difensore in uscita dall'Inter dopo la permanenza di Antonio Conte. E se dovesse arrivare una proposta interessante, lo scambio sarebbe già nelle idee: al posto dello slovacco i nerazzurri chiederebbero Leandro Paredes, centrocampista argentino pur considerato uno dei punti cardine del PSG del futuro. I sei minuti in Europa League sono pochini per considerare Skriniar un'alternativa ai titolari e - come spiega Tuttosport - è un patrimonio depauperato.