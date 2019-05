© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi è sempre più un problema in casa Inter. Il club nerazzurro, ormai da mesi, sta cercando degli acquirenti per l'attaccante argentino: come riporta Il Corriere della Sera, le opzioni restano la Juventus, in uno scambio con Dybala, e l'Atletico Madrid, che potrebbe mettere sul piatto Alvaro Morata.

Le altre mosse - Il nuovo tecnico, Antonio Conte, ha bloccato la cessione di Ivan Perisic, mentre vorrebbe un centrocampista di esperienza e qualità, oltre a Nicolò Barella. Il primo colpo, però, dovrebbe essere Federico Chiesa.