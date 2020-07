Inter, spunta Manduzkic per il ruolo di vice Lukaku: Marotta può convincerlo

Per il ruolo di vice Lukaku, l'ultimo nome che sta stuzzicando l'Inter è quello dello svincolato Mario Mandzukic. Il croato ha un ottimo rapporto con Marotta e da pochi giorni è libero di trattare con qualsiasi club dopo l'addio all'Al Duhail. Il ritorno in A è più di un'opzione e i nerazzurri si stanno attivando per provare a portarlo alla corte di Conte dopo le difficoltà incontrate per Dzeko e Giroud. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.